Rodolfo Landim, presidente del Flamengo, è intervenuto nel podcast Papo Reto per parlare dell’eventuale trasferimento di Cristiano Ronaldo in Brasile

Rodolfo Landim, presidente del Flamengo, è intervenuto nel podcast Papo Reto per parlare dell’eventuale trasferimento di Cristiano Ronaldo in Brasile. Le sue dichiarazioni:

«Ronaldo al Flamengo? Non di chi sia l’idea ma ha molta creatività per dire queste. Anche perché se dovesse venire da noi è per fare panchina. Poi leggevo che gli sarebbero stati offerti 250 milioni in due anni che va ben oltre il budget per l’intera squadra nostra. Impossibile».

L’articolo Presidente Flamengo: «Ronaldo da noi farebbe panchina» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG