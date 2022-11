Il calciomercato della Roma potrebbe partire con largo anticipo, la mossa dei Friedkin è chiara, consegnare a Mourinho altri tasselli importanti

Il calciomercato della Roma potrebbe partire con largo anticipo, la mossa dei Friedkin è chiara, consegnare a Mourinho altri tasselli importanti.

Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, l’arrivo di Solbakken e Aouar a gennaio potrebbe essere fattibile. Il primo, dovesse arrivare il nulla osta dal Bodo, potrebbe partire per la toruneé in Giappone con la squadra. Il secondo è in scadenza a giugno ma vista la rottura con il Lione, a seguito di un indennizzo, potrebbe arrivare nella capitale con sei mesi d’anticipo.

