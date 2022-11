Edin Dzeko si trova ancora una volta a dover esser il punto di riferimento avanzato dell’Inter con l’infortunio di Lukaku e ora il rinnovo non è impossibile

Il bosniaco corre, gioca, segna e gioca per due obiettivi. In primis lo Scudetto che non ha mai vinto in Italia e vorrebbe farlo con i nerazzurri. Il secondo è il rinnovo visto che ora la società potrebbe proporgli il prolungamento fino al 2024. Lo scrive Il Corriere dello Sport.

L’articolo Rinnovo Dzeko, il secondo obiettivo del bosniaco con l’Inter proviene da Calcio News 24.

