Kristjan Asllani, centrocampista dell’Inter, avvisa la Juve in vista del big match di domenica sera: le sue dichiarazioni

Il centrocampista dell’Inter Kristjan Asllani ha così parlato in vista della sfida di domenica sera contro la Juve. Le dichiarazioni riportate da Sportmediaset.

JUVENTUS – «Sarà una partita molto difficile, sono forti, andremo là per fare la nostra partita e puntare al meglio. Si può dire sia una partita scudetto, ma come vediamo ci sono tante squadre in corsa».

CLICCA QUI PER L’INTERVISTA COMPLETA DI ASLLANI

The post Asllani avverte la Juve: «A Torino per fare la nostra partita. Lo Scudetto…» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG