Juventus Women mercato: Echegini si laurea e arriva! Poi il turnover o una cessione per alleggerire la lista straniere

La Juventus Women è pronta a regalarsi Onyi “Joe” Echegini a gennaio, dopo averla bloccata in estate con l’ottica di farla sbarcare a Torino nel 2024. La 22enne di nazionalità nigeriana – nata e cresciuta a Londra – tra poche settimane completerà gli studi di management in Florida. L’attestato può incorniciarlo e appenderlo a Vinovo che non è Miami ma ha i suoi pro (lo sa perché ha già visitato le strutture). Fu un blitz volante organizzato con l’agente Naigeon – lo stesso di Grosso – dopo il Mondiale. Sul campo fa la trequartista: può giocare indistintamente in uno dei tre ruoli sottopunta del 4-2-3-1, che guarda caso è il modulo della Juve di quest’anno. Lei sostiene di trovarsi meglio come dieci puro alle spalle di una centravanti: sarà l’alternativa a Garbino (caratteristiche diverse), che manca nella rosa della Juve nonostante si tenti di adattare Gunnarsdottir. Da agosto ha fatto benissimo nel campionato universitario americano (14 gol e 4 assist)… Le sue prestazioni e la possibilità di contendere lo scudetto alla Roma hanno spinto Braghin a prenderla subito.

La voglia di averla in squadra ha superato persino il blocco della lista straniere che da inizio stagione obbliga Montemurro a mandare sistematicamente una giocatrice in tribuna. Con l’arrivo di Echegini il conteggio salirebbe a 12 calciatrici non formate nel nostro calcio, due ‘di troppo’ pure lasciando da parte Sliskovic e Belotto. Ecco allora che bisognerà prestare particolare attenzione a quello che succederà in uscita. C’è una voce suggestiva che si rincorre da una decina di giorni: un’idea che per ora è rimasta tale. Non è difficile immagine che tra le straniere che stanno avendo meno spazio possa essercene una destinata a salutare. Se così non fosse Montemurro dovrà intensificare di molto quel turnover che già si è intravisto tra Como e Inter e potrà avere adesso facile declinazione con un calendario più agevole. Nelle ultime settimane JM è tornato sereno e domenica si è beccato anche un coro di apprezzamento da parte dei tifosi. Ora aspetta Echegini.

