Alessio Tacchinardi, ex centrocampista della Juve, si è soffermato così sulla partita di domenica contro l’Inter

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Alessio Tacchinardi ha detto la sua in vista di Juve Inter di domenica.

PAROLE – «Non ho segnato molti gol, ma una firma importante l’ho messa anche contro l’Inter. Stagione 2000-01, vinciamo 3-1 al Delle Alpi… Tiro di sinistro a incrociare dal limite dell’area, Frey battuto e derby d’Italia in discesa. Ecco, per domenica mi aspetto un gol alla… Tacchinardi di Rabiot, che con il tiro che possiede dovrebbe calciare in porta con maggiore frequenza. Io ci credo nella vittoria della Juventus con sorpasso in testa alla classifica. L’uomo chiave della squadra di Allegri? Deve essere la fame. I bianconeri per superare una squadra come l’Inter, più attrezzata e allenata benissimo da Inzaghi, devono avere tenacia e “sporcarsi”. È ora che la Juventus torni antipatica e vincente, come ai miei tempi. Per battere l’Inter conteranno i dettagli e gli episodi: per vincere possono bastare un tiro da fuori, un calcio d’angolo ben sfruttato o una ripartenza fulminante».

