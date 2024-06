Il centrocampista dell’Inter Kristjan Asllani si prepara alla gara di sabato sera contro gli azzurri.

Kristjan Asllani ha parlato di Italia-Albania in conferenza stampa: “L’Italia è una delle nazionali più forti del mondo. Anche il nostro centrocampo è molto forte. Aspetteremo questa partita e vedremo come andrà. C’è sintonia e positività. Abbiamo una partita contro l’Italia e la stiamo studiando, guardando i video, aspettandola”.

I duelli a centrocampo con i suoi compagni Barella e Frattesi

“Barella è uno dei migliori centrocampisti al mondo, ma anche in questo caso hanno centrocampisti molto forti, compreso Frattesi. Se c’è una scommessa con Davide? Non abbiamo fatto una scommessa, ma se vince non gli parlerò per qualche giorno, se vinco io non mi parlerà per qualche giorno. Amo tutti quelli che saranno in campo perché sono miei amici e sono professionisti. Voglio essere in campo, voglio che lo siano anche loro (Barella è in dubbio per un affaticamento muscolare, ndr). Quando è uscito il girone eravamo sull’aereo e abbiamo scherzato un po’, ma non abbiamo scherzato dopo perché conosciamo il valore della partita e non ce n’è bisogno“.

Kristjan Asllani

Meglio in un centrocampo a due o a tre

“Queste cose le decide l’allenatore, ma noi abbiamo giocato tutte le partite di qualificazione con due centrocampisti. Siamo bravi anche a tre. In campo servono grinta e cuore, bisogna lottare”.

Possibile derby milanese di mercato per l’attaccante del Chelsea Armando Broja

“Non è giusto parlare di queste cose, ma spero che Armando vada in una squadra in cui si trovi bene”.

