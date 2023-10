Kristjan Asllani sta acquisendo sempre maggiore spazio all’Inter, ripagando la fiducia concessagli da Inzaghi: i dettagli

Come rende noto il Corriere dello Sport, c’è da evidenziare tra le fila dell’Inter la crescita di cui è protagonista Kristjan Asllani.

Il giocatore, infatti, è a tutti gli effetti il vice-regista della squadra, permettendo a Calhanoglu di poter rifiatare con la convinzione di lasciare le chiavi del centrocampo in piedi sicuri.

Finora Inzaghi ha concesso 3 possibilità all’albanese, e tutte hanno visto una grande prova del giocatore: San Sebastian, Salerno e Benfica. Con la Real Sociedad, il giocatore è stato richiamato in panchina nel secondo tempo, a causa del giallo che pendeva sulla sua testa.

A Salerno e contro il Benfica, la sua prestazione in campo è stata determinante per i gol messi a segno, prova del suo status tra i nerazzurri che sta cambiando. In meglio.

proviene da Inter News 24.

