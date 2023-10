Alexis Sanchez potrebbe tornare titolare contro il Bologna dopo la panchina contro il Benfica: il cileno dovrebbe far coppia con Lautaro

578 giorni sono passati dall’ultima volta che i due hanno giocato insieme dal primo minuto: da Liverpool-Inter di Champions alla gara di domani contro il Bologna. Tutto lascia pensare che ci possa essere un po’ di riposo per Thuram, soprattutto dopo che è uscito claudicante contro il Benfica.

Una partita importante per Sanchez perché ora l’Inter e San Siro si aspettano un gol dal cileno per essere di nuovo decisivo e sbloccarsi in questo nuovo corso nerazzurro. Lo scrive Tuttosport.

L'articolo Inter, Sanchez è il tuo momento proviene da Inter News 24.

