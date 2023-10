Brozovic, Onana e Skriniar in estate hanno lasciato l’Inter e il loro nuovo corso non sta andando per il verso giusto

Brozovic, Onana e Skriniar in estate hanno lasciato l’Inter e il loro nuovo corso non sta andando per il verso giusto.

Una vera e propria parabola discendente per i tre giocatori come ha sottolineato Tuttosport. Dalla finale di Champions ad essere problemi nei rispettivi club: Brozovic con l’Al Nassr non è il centrocampista ammirato in maglia nerazzurra, a Manchester i tifosi rimpiangono David De Gea, soprattutto dopo gli errori pesanti di Onana in Champione e anche Skriniar non gode di stima e fiducia dalla stampa francese. Lo slovacco, per L’Equipe, è il problema del Psg che in difesa, contro il Newcastle, ha fatto acqua da tutte le parti.

L’articolo Lasci l’Inter e te ne penti: la parabola discendente di Brozovic, Onana e Skriniar proviene da Inter News 24.

