Cesare Prandelli, ex Ct dell’Italia, ha parlato a La Gazzetta dello Sport, delle italiane in Europa e si è soffermato sull’Inter di Inzaghi

Cesare Prandelli, ex Ct dell’Italia, ha parlato a La Gazzetta dello Sport, delle italiane in Europa e si è soffermato sull’Inter di Inzaghi. Le sue dichiarazioni:

INTER – «Lautaro è sempre più leader carismatico a prescindere dai gol. Contro il Benfica, a differenza di Salerno, non è stato accompagnato dalla buona sorte sotto porta, ma detto questo il modo in cui la squadra di Inzaghi ha giocato è dimostrazione di forza. La finale di Champions della scorsa stagione ha dato consapevolezza alla squadra. La vittoria contro i portoghesi spingerà i nerazzurri anche in Serie A».

L’articolo Prandelli: «Inter più consapevole dopo Istanbul» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG