Un mese di fuoco per l’Inter tra partite importanti, a partire da quella col Bologna, fino alla sosta dove Inzaghi perderà tantissimi titolari.

Sommer, Pavard, Dumfries, Dimarco, De Virj, Asllani, Sanchez, Acerbi, Barella, Calhanoglu, Lautaro e Thuram: questa è in parte, non tutta, la lista dei giocatori che risponderà presente alla chiamata della propria Nazionale. Tolto Mkhitaryan tutti gli altri 10 titolari sarnno impegnati in sfide con le rispettive selezioni. Un motivo in più per Inzaghi per dosare le forze in vista di un mese di fuoco, a partire dalla sfida contro il Bologna.

Al ritorno dalla sosta ci sarà il primo crocevia importante della stagione tra Serie A, con la voglia di continuare a volare verso la fuga, e Champions League per mettere il punto alla qualificazione: Torino, Salisburgo, Roma, Atalanta e di nuovo Salisburgo. Queste le 5 sfide dell’Inter da cui passerà il futuro della stagione. Importante la doppia sfida contro gli austriaci perché una doppia vittoria consentirebbe al tecnico poi di poter far ruotare al meglio i propri giocatori nelle restanti due gare di Champions. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

