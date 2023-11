Kristjan Asllani e Hakan Calhanoglu sono i due registi dell’Inter: l’allievo ed il maestro ormai al top: il punto sui due

L’Inter si gode Hakan Calhanoglu e Kristjan Asllani, i due registi (intercambiabili) dei nerazzurri. Chiaramente il turco ha più esperienza e padronanza dei compiti in quel ruolo, ma anche l’albanese ha dimostrato di saperci fare, oltre ad avere ulteriori margini di crescita. L’allievo impara dal maestro e non prova nessuna rivalità. Questo il punto fatto dal Corriere dello Sport.

Sul quotidiano si legge: «Oltre ad aver oscurato il ricordo del croato, da inizio stagione il regista nerazzurro ha preso sotto la sua ala protettiva Kristjan Asllani, vice nel ruolo di regista nonché elemento di prospettiva anche per un possibile passaggio di consegne (un giorno, chissà) verso un giovane che deve crescere non dal punto di vista delle qualità, ma sulla capacità di stare in campo con piena consapevolezza nei propri mezzi.

Tra i due non c’è rivalità, anzi l’albanese ha confermato anche davanti ai microfoni come il turco – che ha parlato espressamente di fratello minore – dispensi consigli e indicazioni in ogni allenamento ad Appiano. Chissà che tra i due non si parli anche di calci di rigore, visto che Calhanoglu a inizio stagione ha ricevuto da Inzaghi l’investitura come primo rigorista della squadra. E nemmeno stavolta il turco ha tradito le attese, trasformando implacabilmente tutti i cinque rigori concessi ai nerazzurri dall’inizio della stagione».

