Nerazzurri e bianconeri si stanno sfidando a distanza per lo Scudetto anche se hanno filosofie completamente diverse in campo e fuori.

La prima parte del campionato italiano vede il derby d’Italia nelle prime due posizioni della classifica: comanda l’Inter con 2 punti di vantaggio sulla Juventus. Il 26 novembre ci sarà il primo scontro diretto a Torino.

Pochi elementi in comune

Entrambe le squadre sono solidissime in difesa e anche grazie ai pochi goal incassati, 6 sia per la squadra di Allegri che per quella di Inzaghi, hanno scavato un solco con le prime inseguitrici. Come sottolinea il Corriere dello Sport al momento né Milan, né Napoli sembrano rivali convincenti in ottica lotta Scudetto.

Danilo

Le differenze

La rosa nerazzurra è innegabilmente molto più forte di quella bianconera tanto che sempre secondo il quotidiano molte riserve dell’Inter sarebbero titolari nella Juventus. Inzaghi ha tra i suoi meriti il fatto che la sua squadra abbia segnato 10 goal in più di quella di Allegri; la mano del tecnico piacentino si vede anche nei grossissimi miglioramenti di Calhanoglu e Dimarco. I bianconeri invece hanno ben chiari i propri limiti e proprio per questo lasciano spesso e volentieri giocare gli avversari, il che non vuol dire affatto soffrire come evidenzia la gara contro la Fiorentina. I piemontesi non subiscono goal 6 partite. Anche l’aspetto dialettico conta e costituisce un altro elemento di discordanza tra le due: l’Inter non si nasconde e ammette che lo Scudetto è il primo obiettivo mentre la Juventus dichiara di non pensarci.

