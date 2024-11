Il presidente della Federazione calcistica albanese Armand Duka ammette di aver sbagliato a consigliare il regista nerazzurro in passato. Sportitalia ha intervistato Armand Duka che ha parlato di Kristjan Asllani e dei talenti albanesi in giro per l’Italia. “Abbiamo dei giovani molto promettenti nelle squadre nazionali giovanili e sono molto fiducioso che li vedremo ad alti livelli”. In rampa di lancio “Nella Nazionale Under 17 c’è il portiere della Juventus, Raffaele Huli, l’attaccante Gabriele Kulla del Sassuolo ed anche l’altro attaccante della Juventus, Arman Durmishi, per fare qualche esempio. Nella Nazionale Under 19, il talentuoso portiere dell’Inter, Alain Taho, gli attaccanti Flavio Sulejmani della Lazio, Tedi Arifi del Teuta e Xheto Joi Nuredini del Genoa promettono molto. Poi, nella Nazionale Under 21, si sono messi in evidenza i centrocampisti Adrion Pajaziti e Feta Fetai, già entrati a far parte della Nazionale A. Così come i due fratelli Cristian e Steven Shpendi oppure il portiere Simon Simoni […]

Leggi l’articolo completo Asllani, il mea culpa del presidente Duka fa discutere, su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG