L’ex centrocampista Lothar Matthäus è molto contento del rendimento attuale della sua ex squadra. La Gazzetta dello Sport ha intervistato Lothar Matthäus che ha detto la sua sull’Inter di questa stagione. “Un mix unico di giocatori di esperienza e di giovani talenti, con un allenatore che ha trovato la formula giusta”. “È al top in tutti i reparti, in Europa e non solo in Italia. Sono davvero contento del livello che ha raggiunto la ‘mia’ squadra, ma questo lavoro arriva da lontano, non è certo una novità di quest’anno”. La stagione attuale “Ormai da tempo l’Inter se la gioca con tutte: sta superando il turno in Champions senza playoff e può andare in fondo in Europa. In più, ovviamente, può rivincere lo scudetto in questa A che è diventata davvero divertente e più livellata…”. Su Inter-Lipsia e Bayer Leverkusen-Inter “Il Lipsia sta avendo molti problemi, ha buttato tanti punti in Bundesliga, mentre il […]

