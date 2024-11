Il tecnico nerazzurro dovrà fare a meno di diversi giocatori soprattutto nel reparto arretrato. Nel mondo del calcio, gli infortuni possono rappresentare una sfida significativa per qualsiasi squadra, alterando i piani tattici degli allenatori e incidendo sulle prestazioni globali in campo. Questo è il caso dell’Inter, che si appresta a fronteggiare una situazione complicata in difesa per la sua imminente trasferta a Firenze, con una serie di importanti assenze che mettono a dura prova la gestione della rosa da parte dell’allenatore Simone Inzaghi. Brutte notizie La Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione per quel che riguarda gli acciaccati: nonostante sia Acerbi che Frattesi ieri si fossero allenati in parte col gruppo, il difensore non dovrebbe partire per la Toscana. Il puzzle difensivo La squadra nerazzurra si trova a dover risolvere un vero e proprio rebus in difesa in vista della partita contro la Fiorentina. Con le condizioni fisiche […]

Leggi l’articolo completo Inter in emergenza difesa: chi giocherà contro la Fiorentina, su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG