Asllani in uscita L’Inter avrebbe già un’idea sul sostituto

Il regista albanese è in crescita ma questo non placa le voci di mercato sul suo conto.

Nel vibrante mondo del calcio, gli scenari di mercato sono in costante evoluzione, con i club che cercano di rafforzare le proprie rose per raggiungere ambiziosi obiettivi stagionali. In questo contesto, l’Inter si trova a fronteggiare rumors di mercato riguardanti uno dei suoi centrocampisti, Kristjan Asllani, il cui futuro presso il club nerazzurro sembra essere avvolto da un velo di incertezza.

Nonostante la fiducia ribadita dall’allenatore Simone Inzaghi, la possibilità di un suo trasferimento durante la sessione invernale di calciomercato ha iniziato a prendere forma, aprendo la strada a speculazioni su potenziali sostituti.

La situazione

Asllani, nonostante sia un elemento valutato positivamente da Simone Inzaghi, trova ostacoli nel guadagnarsi una maglia da titolare a causa della fiera concorrenza di Hakan Calhanoglu, uno dei pilastri della squadra nerazzurra. Tuttavia, le sue prestazioni non sono passate inosservate, e le voci di mercato attorno al giovane albanese si fanno sempre più insistenti, alimentando dibattiti su un possibile addio e sulla valutazione economica imposta dalla dirigenza dell’Inter, pronta a negoziare ma a cifre decisamente elevate.

Una potenziale cessione

Fronte mercato, l’Inter appare attiva nell’individuare possibili sostituti per rinforzare la mediana in caso di partenza dell’albanese. I nerazzurri comunque non lo lascerebbero andare a cuor leggero: si pensa che per tentare l’Inter possano servire almeno 30 milioni.

Kristjan Asllani

Il profilo dell’alternativa

Secondo Inter Live, come ipotetico sostituto spunta l’intrigante profilo di Danilo, gioiello brasiliano del Nottingham Forest. Nonostante un infortunio che ha frenato la sua ascesa, Danilo potrebbe rappresentare un investimento di lungo termine per i nerazzurri, con una formula di trasferimento particolarmente accattivante: un prestito con diritto (e eventualmente obbligo) di riscatto. Classe 2001, prima dell’infausto infortunio, era considerato uno dei talenti più lucidi a livello mondiale nella sua fascia di età. Il Nottingham Forest vede in una possibile cessione temporanea un’opportunità per il giocatore di ritrovare il ritmo e la condizione perduti, in un palcoscenico prestigioso come quello della Serie A.

