Lautaro è in crisi ma un dato sostiene l’esatto opposto

L’attaccante nerazzurro sta attraversando una stagione interlocutoria che sta facendo discutere molto tifosi ed addetti ai lavori.

In un mondo del calcio in cui le statistiche spesso parlano più delle parole, la situazione attuale di Lautaro Martinez, attaccante dell’Inter, solleva dibattiti e analisi.

Dall’inizio della stagione, il suo apporto in termini di gol sembra essere diminuito, ma un’analisi più profonda dei suoi contributi rivela un impatto che va oltre la semplice realizzazione di reti.

Digiuno

Il calciatore argentino non la rete dal 3 novembre, una data che segna l’ultima volta in cui è riuscito a segnare in una competizione ufficiale. Quel gol, un colpo di testa ben assestato su assist di Dimarco contro il Venezia, è stato fondamentale per sbloccare un match difficile, dimostrando ancora una volta il suo valore nei momenti chiave. Da quel momento, tuttavia, Lautaro è rimasto a secco di gol per diverse partite, non riuscendo a lasciare il segno né in Serie A né nelle competizioni europee e nazionali, malgrado l’appoggio incondizionato del suo allenatore, Simone Inzaghi.

Il confronto

Guardando ai numeri dell’anno precedente, si nota come Lautaro abbia fatto registrare una diminuzione nel numero dei gol, passando dai 17 centri di quel periodo ai 6 attuali. Questa flessione ha sollevato quesiti sulla sua condizione fisica e sul suo stato di forma generale.

Lautaro Martinez

Nessuno meglio di lui

Sebbene le reti siano state poche in questa stagione, i gol del Toro non mancano di importanza. Infatti, dei cinque gol segnati in campionato, quattro hanno avuto un peso decisivo visto che sono valsi nove punti cruciali per la risalita dell’Inter in classifica. Come evidenzia FcInter1908.it, il capitano è stato per 3 volte decisivo nella conquista della vittoria. Nessuno ha fatto meglio di lui, mentre anche Adams, Thauvin, Zaccagni, Lukaku, Di Lorenzo Lookman e Pinamonti sono stati decisivi in 3 gare.

Leggi l’articolo completo Lautaro è in crisi ma un dato sostiene l’esatto opposto, su Notizie Inter.