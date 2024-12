Inter: nessun colpo a gennaio ma dietro questa scelta c’è una mossa sorprendente della dirigenza

Il club nerazzurro, salvo imprevisti, sarà più o meno spettatore del mercato invernale: le parole del presidente però fanno trasparire anche qualcos’altro.

Nel corso dell’intervista rilasciata a dopo Inter-Como, Beppe Marotta, il presidente dell’Inter, ha svelato le strategie di mercato del club in vista della finestra di trasferimento invernale. La posizione assunta dalla dirigenza nerazzurra è stata chiara: non ci saranno movimenti significativi.

Questo annuncio arriva in un momento cruciale della stagione, con l’Inter che si trova impegnata su più fronti competitivi.

Approccio prudente

La decisione dell’Inter di non intervenire nel mercato di gennaio riflette una strategia conservativa, ma calcolata. Con una squadra che compete attivamente su tutti i fronti, l’obiettivo principale è quello di preservare l’equilibrio e la coesione del gruppo.

In uscita

Questo approccio è confermato dall’interesse del Torino per Marko Arnautovic, attaccante dell’Inter, che tuttavia sembra destinato a rimanere anche causa delle sue recenti prestazioni in campo, come quel gol decisivo segnato in Coppa Italia.

Il futuro del tecnico

Un altro pilastro della strategia dell’Inter per il futuro si basa sulla figura dell’allenatore Simone Inzaghi. “La squadra ha ripreso a marciare come ci aveva abituato la scorsa stagione. Piuttosto questa situazione di Inzaghi sta diventando una novità per l’Inter degli ultimi tempi e per il calcio italiano. Un allenatore che ha rinnovato fino al 2026 e Marotta ha detto che non è nemmeno a metà del suo percorso, le intenzioni sull’allenatore sembrano molto serie“; le parole del giornalista di Sky Sport Alessandro Sugoni che fanno trasparire la volontà di rinnovare ulteriormente il contratto dell’allenatore.

