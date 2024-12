La strategia di gennaio sembra già decisa, ma una mossa inaspettata della dirigenza potrebbe cambiare tutto.

In una stagione sportiva dove ogni decisione può influenzare l’esito di mesi di competizioni, l’Inter naviga tra strategie e scommesse future. La dirigenza del club ha delineato una linea di comportamento ben precisa per l’ormai prossimo mercato invernale.

Ma c’è di più: una richiesta specifica è stata avanzata verso la guida tecnica della squadra, Simone Inzaghi: ne parla Calciomercato.com.

La strategia

Marotta e Ausilio hanno espresso chiaramente il loro atteggiamento verso il mercato di gennaio. L’intenzione è quella di mantenere un approccio conservatore, agendo solo davanti a situazioni di emergenza o occasioni particolarmente vantaggiose. Questa scelta rispecchia una fiducia nella squadra attuale e una tendenza a valorizzare le risorse interne piuttosto che cercare soluzioni esterne.

I dubbi

L’Inter tornerà sul mercato solamente se Francesco Acerbi non darà garanzie dal punto dei vista fisico: il centrale italiano sta attraversando una stagione molto difficile non dal punto di vista del rendimento ma da quello degli infortuni. Al momento i nerazzurri sembrano fare affidamento su di lui e perciò non sono previsti nuovi acquisti.

Milan Skriniar-Samir Handanovic-Francesco Acerbi

La richiesta

Una delle figure che ha influenzato questa decisione è Tomas Palacios, difensore argentino nato nel 2003. Finora il suo utilizzo in campo da parte di Simone Inzaghi è stato molto limitato, tuttavia, la dirigenza nerazzurra sembra vedere in lui un potenziale importante per il futuro prossimo della squadra. La richiesta espressa a Inzaghi di aumentare la frequenza delle sue apparizioni in campo non è solo un segno di fiducia nel giovane giocatore, ma anche un’indicazione della volontà di testare e sviluppare i talenti interni del club.

Leggi l’articolo completo Mercato: Inter con le idee chiare ma c’è una richiesta segreta per Inzaghi, su Notizie Inter.