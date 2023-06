Il centrocampista dell’Inter Asllani ha parlato dal ritiro dell’Albania, tornando sulla finale di Champions League persa dai nerazzurri a Istanbul

Asllani è tornato a parlare così della finale di Champions League tra Inter e Manchester City:

EMOZIONI DI ISTANBUL? –: «È stata una grande emozione per me essere in quella finale, cosa che non capita a tutti i calciatori. Vorremmo vincerla, ma il calcio è così. Ora l’attenzione alla Nazionale, dove vogliamo raggiungere i nostri obiettivi

LE DICHIARAZIONI INTEGRALI

L’articolo Asllani: «La finale di Champions grande emozione, ma volevamo vincere» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG