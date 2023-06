L’ex esterno dell’Atalanta sta tornando il giocatore ammirato a Bergamo ma i nerazzurri per fare mercato hanno bisogno di monetizzare.

Robin Gosens si trova bene all’Inter e anche quando giocava poco non ha mai chiesto la cessione: il tedesco ha sempre creduto nei propri mezzi e pur non essendo un titolare fisso si sta ritagliando sempre più spazio.

Robin Gosens

L’ex Atalanta anche nei pochi minuti concessigli stava riuscendo ad incidere incredibilmente sulla finale di Champions; come riporta Calciomercato.com sono interessate a lui Union Berlino (si è qualificata in Champions League) e Wolfsburg. L’Inter non vuole cederlo ma se arrivano offerte superiori a 20 milioni le si prenderebbero in considerazione perché occorre rafforzare con quei soldi alle zone di campo. L’eventuale erede di Gosens potrebbe essere Carlos Augusto del Monza.

L’articolo Due tedesche su Gosens: lui vuole restare ma l’Inter può cederlo proviene da Notizie Inter.

