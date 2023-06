Lorenzo Pirola diventerà a tutti gli effetti un giocatore della Salernitana, niente controriscatto dell’Inter: come stanno le cose

Pirola diventa un calciatore della Salernitana lasciando definitivamente l’Inter, lo riporta Tmw:

«I nerazzurri, a meno di cambi di idea dell’ultimo minuto, non eserciteranno il controriscatto, che sarebbe a 13 milioni, con il club di viale della Liberazione che in pratica dovrebbero versare nelle casse della Salernitana 8 milioni di euro per riprendersi il giocatore: troppi, visti i programmi della società vice campione d’Europa».

