La situazione attuale del centrocampista dell’Inter Asllani che spinge per avere più spazio nelle gerarchie tecnico tattiche di Simone Inzaghi

Come riportato da Gazzetta.it, il centrocampista dell’Inter Asllani sta spingendo sempre di più per ottenere più spazio all’interno della squadra nerazzurra, cercando di sfruttare ogni opportunità concessa da Simone Inzaghi.

Il tecnico lo ritiene importante per un progetto a lungo termine, e dopo la prestazione contro la Roma non è da escludere un ruolo da protagonista in quel di Bergamo contro l’Atalanta.

L’articolo Asllani, più spazio nell’Inter dopo domenica sera La situazione proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG