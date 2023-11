L’Inter ha iniziato la vendita dei biglietti dei due match di novembre e dicembre a San Siro con Frosinone e Udinese: le info

Attraverso un comunicato sul sito ufficiale, l‘Inter ha dato il via libera alla vendita dei biglietti utili a partecipare ai due match casalinghi di novembre e dicembre a San Siro contro Frosinone e Udinese.

FROSINONE – Si apre il mese di novembre, con l’Inter impegnata in cinque incontri. Solo uno di questi sarà a San Siro, domenica 12 novembre contro il Frosinone: motivo in più per riempire il Meazza, per far sentire alla squadra tutto il calore in una partita molto importante per la stagione nerazzurra. I biglietti sono in vendita e sappiamo che la risposta dei tifosi interisti non si farà attendere.

UDINESE – Sabato 9 dicembre alle 20:45 a San Siro l’Inter ospiterà l’Udinese nella 15.a giornata di Serie A. Un’altra occasione per vivere assieme la passione nerazzurra.

Inter-Udinese sarà l’occasione per celebrare gli Inter Club. I soci potranno partecipare al match a condizioni agevolate, con tariffe esclusive. I biglietti sono già disponibili in vendita libera anche per coloro i quali non sono Soci Inter Club.

