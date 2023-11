Piero Ausilio spezza una lancia a favore dell’operato di Steven Zhang come Presidente nerazzurro: le dichiarazioni

Nella lunga intervista concessa a Radio Serie A, il ds dell’Inter Piero Ausilio si è soffermato anche sull’operato di Steven Zhang ai vertici nerazzurri.

ZHANG- «C’è un’idea sbagliata di Steven Zhang come presidente. Permette ai dirigenti e all’allenatore di fare il proprio mestiere. Ha tantissima passione, vede tutte le partite a qualunque ora. Chiede tutto, ci dà grande tranquillità e serenità. La sua mentalità ha permesso di non esasperare nessuna situazione. Pensate a Skriniar, una mancata vendita, perdi il giocatore a zero. Un altro presidente poteva avere atteggiamenti diversi, lui invece guarda subito oltre. Ha subito chiesto ‘ok, chi prendiamo al posto di Skriniar?’. E’ un imprenditore, ha una visione molto ampia. Ti lascia fare il tuo, ti fa sentire tranquillo e sicuro»

L’INTERVISTA INTEGRALE

L’articolo Ausilio su Zhang: «C’è un’idea sbagliata su di lui come presidente dell’Inter» proviene da Inter News 24.

