Le condizioni attuali del centrocampista dell’Inter Asllani tra l’infortunio e le sue possibili presenze contro Moldavia e Isole Faroe

Inter Frosinone ha visto Asllani saltare la sua prima partita per via di un lieve affaticamento ai flessori della coscia destra: una condizione che potrebbe influenzare e non poco la sua presenza con l’Albania.

Il centrocampista nerazzurro, secondo quanto riportato da panorama.com.al, sarà comunque presente contro Moldavia e Isole Faroe: valido per la qualificazione agli Europei. Staremo a vedere come si evolverà la situazione.

L'articolo Asllani, presente il centrocampista dell'Inter in Nazionale? proviene da Inter News 24.

