Il giornalista Paolo Condò ha voluto dire la sua dopo il successo ottenuto dall’Inter e della lotta scudetto con la Juventus

Intervenuto su Repubblica, Paolo Condò analizza il successo ottenuto dall’Inter citando anche la sfida contro la Juventus.

LE PAROLE – «Affrontata con coraggio e intelligenza dal Frosinone, l’Inter s’è inventata il gol dell’anno – Dimarco come Recoba, pre restare nel pantheon nerazzurro – per usarlo come apriscatole. Costretta dal Cagliari a una lunga guerriglia di posizione, la Juve ha vinto liberando le fortezze volanti delle catene che le tengono ancorate da Szczesny. Ciò che spinge Inter e Juve ben davanti è anche la capacità di trovare soluzioni estemporanee lì dove le altre sbattono la testa contro il muro».

L’articolo Condò: «Ecco dove Juventus e Inter sono simili» proviene da Inter News 24.

