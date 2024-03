Il regista dell’Inter Kristjan Asllani ha trovato il primo goal con la maglia nerazzurra, la rete del provvisorio 1-0.

L’Inter batte il Genoa col risultato di 2-1 al termine di una partita molto molto combattuta; Kristjan Asllani ha indirizzato la gara verso l’Inter col primo goal, ecco le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN. “Tanto stanco? Molto. Devo dire la verità. Sono minuti che mi fanno bene e sono contento. Era una gara difficile. abbiamo sofferto di squadra e siamo contenti di averla portata a casa“.

Vietato rilassarsi

L’Inter si porta a +15 sulla Juventus ma la strategia comunicativa non cambia: “Sapevamo di poter allungare oggi ma guardiamo di gara in gara ma non è finita e dobbiamo stare svegli e attenti a tutte le gare, come diciamo sempre”.

Kristjan Asllani

La gioia del gruppo dopo la sua rete

“Sono contento, lo aspettavo da tanto, soprattutto in casa. Sono contento che i compagni siano venuti ad abbracciarmi, anche la panchina, mi avevano detto che segnavo dovevo esultare con la mia panchina e quindi sono andato da loro”.

Sul pubblico e sugli avversari

“Siamo contenti di aver un pubblico così caloroso, tanta roba giocare qua, fanno fatica qui tutti, ma il Genoa ha espresso un bel calcio, gli facciamo i complimenti, hanno fatto una bella partita”.

L’ammissione

“Oggi mi tocca pagare, ma non ci faccio caso a questa cosa, sono troppo contento. Intanto ho fatto gol e poi quello che vogliono regalo”.

L’articolo Asllani: “Sono molto contento, sapevamo di poter allungare ma guardiamo di partita in partita” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG