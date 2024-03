Il portiere dell’Inter, Yann Sommer, ha voluto dire la sua dopo la vittoria ottenuta in campionato contro il Genoa a San Siro

Al termine di Inter Genoa, Yann Sommer ha commentato la vittoria ottenuta ai microfoni di Dazn.

VITTORIA DETERMINANTE PER LO SCUDETTO? – «Si, certo. Siamo contenti per i 3 punti, ma non felici della prestazione. Vittoria importante, dobbiamo lottare per ogni punto per l’obiettivo finale».

SE SONO PRONTO PER VINCERE LA CHAMPIONS LEAGUE? – «Si, lo sono. Può succedere, sono pronto. Bisogna prima passare l’ostacolo Atletico Madrid ma tutto può succedere».

I CLEAN SHEET ED ESSERE UN PORTIERE DELL’INTER – «C’è la maglia di Walter Zenga negli spogliatoi, da cui prendo ispirazione. Tutti i piccoli dettagli possono cambiare la partita, è fondamentale il contributo e l’attenzione di tutta la difesa».

