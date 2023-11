Asllani verso una maglia da titolare contro il Frosinone: Inzaghi potrebbe impiegare il regista albanese dal primo minuto contro i ciociari

Per Asllani è in arrivo una nuova occasione in Inter-Frosinone?

Simone Inzaghi avrebbe voluto schierare l’albanese titolare già a Salisburgo per premiarlo, ma alla fine non ha ceduto alla tentazione, che si ripresenta per domenica. Come riporta Tuttosport, Krisjan farebbe rifiatare Calhanoglu o Mkhitaryan, col turco che potrebbe tornare per una volta nella posizione di mezzala contro il Frosinone.

L’articolo Asllani titolare contro il Frosinone? Inzaghi pronto a premiare il centrocampista proviene da Inter News 24.

