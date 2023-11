Il telecronista Maurizio Compagnoni si è espresso a Sky Sport su alcuni singoli dell’Inter: il pensiero su Barella e Calhanoglu

Intervenuto a Sky Sport Compagnoni si è espresso su Barella e Calhanoglu dell’Inter:

«Sicuramente è calato molto in zona bonus, con meno gol e assist della scorsa stagione, ma dal punto di vista qualitativo Barella è sempre indispensabile per l’Inter. Non si discutono le sue prestazioni, è il motore della squadra. Il centrocampista turco ha avuto una crescita impressionante, è diventato un calciatore internazionale. Va considerato come tra i primi 5 al mondo nel suo ruolo. L’assist con l’Atalanta è stata l’ennesima perla da quando ha scelto di vestire la maglia dell’Inter. Non immaginavo che Calhanoglu diventasse così forte»

L’articolo Compagnoni: «Barella motore dell’Inter, Calhanoglu tra i primi 5 nel suo ruolo» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG