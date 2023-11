L’attaccante dell’Inter attualmente allo Spezia Pio Esposito si è espresso tra le colonne di SportWeek: un estratto delle sue dichiarazioni

Pio Esposito ha parlato di un possibile ritorno all’Inter a Sportweek:

«Non guardo troppo lontano, altrimenti non mi concentro sul presente. La Nazionale? Non mi faccio aspettative più grandi di me, però il miglior complimento che ho ricevuto me lo fece indirettamente Roberto Mancini quando era commissario tecnico. Conosco le mie qualità e sto lavorando per reggere l’urto del calcio dei grandi. Il paragone con Robert Lewandowski? Fantascienza»

