Il fondatore di Interspac Carlo Cottarelli si è espresso sul progetto di azionariato popolare a Telelombardia

Cottarelli torna a parlare di Inter e in particolare del progetto Interspac:

INTERSPAC – «InterSpac esiste ancora, noi siamo ancora pronti a far partire la potenziale raccolta fondi se c’è un interesse da parte della proprietà nel collaborare coi tifosi che ci vogliono mettere capitale. Ovvio che sulla base del sondaggio di un paio di anni fa i soldi dell’azionariato popolare non sono abbastanza per comprare l’intera società; il progetto è di collaborazione con la proprietà perché i soldi dei tifosi possono rimpiazzare i debiti della società e quindi avere un club molto più sano che invece di spendere 35 milioni di interessi sul debito li usa per rafforzare la squadra. Poi pensiamo che col nostro progetto si possa rafforzare il legame tra squadra e tifosi, con conseguenti benefici in termini di entrate».

SOLDI RACCOLTI – «Hanno risposto circa 80mila tifosi, sono venuti fuori 200 milioni. Noi abbiamo speso solo 4mila euro per pubblicizzare l’iniziativa, se si spendono bene i soldi per comunicare le specifiche come l’investimento e i vantaggi, io penso si possa arrivare a 400. I soldi che servono per dare una bella botta ai debiti dell’Inter. Non quelli di Suning, che sono a monte. Se uno vuole mettere soldi per l’equity dell’Inter e ripagare il debito, si parla di una cifra molto più alta».

TENTATIVI – «Il primo tentativo è stato fatto subito nel 2019, forse fine 2018. Un approccio molto preliminare, senza contatti diretti con la proprietà; lì ci è stato detto che non c’era interesse nel progetto. Poi abbiamo fatto il questionario che ha raccolto 80mila adesioni di tifosi che volevano investire, lì c’è stato il secondo contatto ancora senza interesse. Ci ho provato altre due volte, però capisco anche la posizione di Zhang: è una complicazione non indifferente fare entrare 200mila tifosi. Credo nel fatto che voglia andare avanti, deve avere le risorse per farlo. Lui però ha affermato questo, non ho motivi per pensare il contrario. Se pensa di farcela senza questa complicazione, spero ci riesca. I risultati ci sono»

ZILLIACUS – «Lui ha detto di essere interessato all’azionariato popolare. Però ho l’impressione che le parole siano tante ma i soldi sono pochi. Ma penso si possa dire anche per l’azionariato popolare. Se questo ha l’intenzione e le risorse per prendere l’Inter e lo fa, magari è interessato all’azionariato. Però in concreto non ho visto nulla».

L’articolo Cottarelli: «Interspac esiste ancora. Zilliacus? In concreto il nulla» proviene da Inter News 24.

