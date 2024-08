Il regista dell’Inter Kristjan Asllani sia ente molto migliorato rispetto a quando arrivò in nerazzurro.

Kristjan Asllani ha parlato di Inter-Atalanta in conferenza stampa; ecco le sue parole. “Una vittoria importantissima, sappiamo il valore dell’Atalanta, gioca un bel calcio, a uomo, è difficile venire fuori da certe situazioni. Siamo stati bravi soprattutto nella prima mezz’ora, l’abbiamo chiusa e poi siamo stati bravi a gestirla. Sono 3 punti fondamentali”.

Le sue ambizioni

“A livello personale è sempre importante: so che ci sono giocatori forti, devo essere bravo a sfruttare i miei minuti e sono sicuro che lo farò, ho dei compagni fantastici che mi aiutano tutti i giorni. Devo continuare a lavorare e lo farò sicuramente”.

Kristjan Asllani

La concorrenza

“Il mister è bravo a rendere tutti partecipi anche durante gli allenamenti. Sappiamo di avere un centrocampo forte, i 3 davanti a me giocano insieme da 3 anni, si conoscono alla grande. In cosa mi sento migliorato? Quando sono arrivato ero un bambino, dovevo solo imparare. Ora so anche gestire i momenti, devo prendermi anche io le mie responsabilità, devo fare quello che mi chiede il mister. Davanti ho un maestro come Calhanoglu: sono contento di avere un maestro così. Devo lavorare e guardarlo, poi vediamo cosa verrà fuori. La fame? C’è sempre, si vede negli allenamenti. Sappiamo che abbiamo un obiettivo. La cosa più difficile è confermarsi. Vincere 4-0 contro l’Atalanta non è facile, ma dobbiamo continuare a lavorare“.

