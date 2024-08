Due delle cinque sostituzioni effettuate dal tecnico nerazzurro ieri sono avvenute per colpa di infortuni; se ne saprà di più nei prossimi giorni.

L’Inter ieri ha affrontato e superato con un convincente 4-0 l’Atalanta, ma ci sono stati momenti di apprensione legati alla condizione fisica di due giocatori chiave della rosa nerazzurra. Alessandro Bastoni e Hakan Calhanoglu hanno infatti dovuto abbandonare il campo nel corso del secondo tempo a causa di affaticamenti muscolari, situazioni che vanno tenute sotto controllo nei prossimi giorni.

Le condizioni

Il difensore italiano ha riscontrato un problema di affaticamento al soleo della gamba destra. Questa condizione potrebbe richiedere un periodo di riposo per garantire un completo recupero. Il regista turco, invece, ha avvertito un’affaticamento ai rotatori dell’anca sinistra.

Hakan Calhanoglu

Le riflessioni del tecnico e le decisioni future

Simone Inzaghi ha espresso le sue considerazioni in merito alla situazione, con una nota di preoccupazione: i dottori hanno offerto rassicurazioni sullo stato di salute di Bastoni e Calhanoglu, ma rimangono “due allarmi” che non possono essere ignorati. Sebbene entrambi i giocatori siano stati convocati dalle rispettive nazionali, persiste il rischio che possano dover fare ritorno anticipatamente per favorire il loro recupero. La speranza è che sia possibile contar su una rosa completa e in perfette condizioni fisiche, per affrontare al meglio gli impegni che attendono l’Inter dopo la pausa, cruciali per le ambizioni stagionali del club.

