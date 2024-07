L’ex attaccante Faustino Asprilla loda la coppia d’attacco dell’Inter.

Faustino Asprilla alla Gazzetta dello Sport ha parlato del flop della nazionale italiana ad Euro 2024 ma non solo. “Ma che figura ha fatto l’Italia Non si può mica giocare in quel modo… Il problema è che non avete più giocatori bravi: sembrano tutti dei robot, si muovono come vuole l’allenatore, hanno perso il gusto del dribbling, sembra che non abbiano più fantasia. E poi mi è dispiaciuto vedere il mio amico Buffon con la faccia triste. Lo hanno inquadrato, durante la partita contro la Svizzera, e sono stato male per lui“.

Marcus Thuram

La Colombia in Coppa America

“Sono strafelice. Abbiamo vinto il girone e abbiamo tenuto dietro il Brasile. Adesso ce la giochiamo contro Panama. Secondo me, in semifinale ci arriviamo e poi si vedrà. Adoro Luis Diaz: punta il difensore, gli nasconde il pallone e se ne va via in dribbling. La più forte, però, resta l’Argentina: Lautaro è impressionante, segna sempre“.

I figli d’arte in Serie A

“Per quanto riguarda Thuram, beh sono contento per lui: Marcus l’ho conosciuto bambino a Parma, gli ho anche insegnato qualche finta per dribblare suo padre… Con l’Inter ha vinto lo scudetto: il massimo. Adesso deve confermarsi. Ma mi sembra che ormai sia un giocatore affermato. Khephren, invece, non lo conosco: però, se l’ha preso la Juve, vuol dire che è forte. Difficile che la Juve sbagli“.

