Davide Vagnati era presente, come Piero Ausilio, all’evento United for Meyer a Forte dei Marmi ed ha parlato delle trattative del Torino. “Per Buongiorno sono momenti delicati, è un ragazzo che è cresciuto con noi, una persona eccezionale e un grande giocatore. Stiamo valutando bene con lui cos’è giusto fare. L’Inter su di lui? Bisogna chiedere a Piero Ausilio… Ci hanno chiamato tante squadre, anche Piero sicuramente era interessato come altri club e lo sono ancora adesso. Nel calcio può succedere di tutto. Per Alessandro siamo in fase di valutazione, è una cosa molto importante per noi perché al di là della parte economica è un pezzo della storia del Torino”.

I motivi che hanno portato il difensore a scegliere il Napoli

“Faccio fatica a rispondere: che abbia scelto o no, finché non si fanno le cose non si può sapere. Eventualmente lo chiederete a lui”.

L’interesse del Torino per Francesco Pio Esposito

“In questo momento abbiamo Duvan Zapata che ha fatto un grandissimo campionato, Toni Sanabria nel quale crediamo molto e Pietro Pellegri che è un ragazzo ancora giovane, quindi in questo momento siamo al completo. Posso dire che Esposito è un giocatore che ho seguito tanto anche personalmente quest’anno, ha fatto molto bene e secondo me ha il potenziale giusto per il futuro”. L’ex Primavera, fratello di Sebastiano, nella stagione appena conclusa ha giocato nello Spezia.

