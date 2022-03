L’assocalciatori ha assegnato il premio come miglior giocatore della Serie A 2020/21 a Lukaku, diramata anche la top 11 secondo l’Aic.

L’assocalciatori ha premiato Lukaku come miglior giocatore della Serie A 2020/21, queste le dichiarazioni della punta ora al Chelsea: “E’ un onore ricevere questo riconoscimento, ma senza compagni e Conte non ce l’avrei fatta. Un onore aver battuto Cristiano Ronaldo, uno dei 3 giocatori migliori della storia del calcio”.

Aggiunge: “Giocare in Serie A è stato un sogno coronato, ho fatto tutto quello che dovevo per vincere in Italia. Battere Ronaldo è speciale, mi ha portato veramente a un altro livello di gioco. Questo è un premio che mi dà grande fiducia per il futuro.”

Romelu Lukaku

È stata anche diramata la top 11 della Serie A 2020/21 secondo l’Aic, questa la squadra:

In porta Donnarumma (Milan), difensori: Hakimi, De Vrij, Bastoni (Inter) e Theo Hernandez (Milan). Centrocampisti: Barella (Inter), Kessié (Milan) e Chiesa (Juventus). Attaccanti: Cristiano Ronaldo (Juventus), Lukaku (Inter) e Muriel (Atalanta).

Assegnati anche premi come il miglior giovane della Serie B: Samuele Ricci. La rete più bella: Zaccagni in Spezia-Verona. Arbitro dell’anno: Daniele Orsato. Allenatore dell’anno: Antonio Conte, squadra dell’anno: Inter.

