L’attaccante dell’Inter, Lautaro Martinez è positivo al Covid e deve saltare obbligatoriamente le due partite con l’Argentina, rientro a Milano in vista della delicata sfida contro la Juventus.

Il calciatore dovrebbe poter recuperare per la partita contro i bianconeri, nel caso non sia così pronto Alexis Sanchez match winner in Supercoppa Italiana proprio contro i bianconeri a far coppia con Edin Dzeko.

La positività al Covid di Lautaro Martinez è stata segnalata proprio dal profilo ufficiale della nazionale Argentina, la nota è quindi stata diffusa tramite il Social Network di Twitter attraverso un Tweet.

L’attaccante dell’Inter quindi si perderà la doppia sfida in programma. L’Argentina avrebbe dovuto affrontare il Venezuela in terra argentina e l’Ecuador fuori casa. La punta argentina quest’anno ha prodotto 14 reti in campionato su 27 presenze e una sola rete in otto apparizioni in Champions League.

