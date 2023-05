Assogna: «Il razzismo fa schifo, Vlahovic non andava ammonito». Il giornalista dice la sua sui cori in Atalanta Juve

Il giornalista Paolo Assogna dagli studi di Sky Sport 24 ha detto la sua sui cori razzisti rivolti a Vlahovic in Atalanta Juve.

CORI CONTRO VLAHOVIC – «Il razzismo fa schifo, non bisogna fare tifosi, ma condannarlo ogni volta. Non dobbiamo smettere di indignarci. La classe artbitrale dovrebbe essere più sensibile e interpretare i momenti. Vlahovic aveva subito pressione e non andava ammonito».

