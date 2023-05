Milik festeggia dopo Atalanta Juve: «Grande vittoria, vamos». Il messaggio di gioia dell’attaccante polacco

Milik non è riuscito a ritrovare il gol contro l’Atalanta, ma ha dato il suo contributo in campo prima di dare il cambio a Vlahovic. L’attaccante polacco della Juve ha festeggiato via Instagram l’importante 0-2 ottenuto contro la Dea al Gewiss Stadium.

MILIK FESTEGGIA – «Grande vittoria, grande team. Ora la prossima. Vamos Juve».

