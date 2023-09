Il giornalista Paolo Assogna commenta così l’ennesimo derby perso dal Milan contro l’Inter sulla stessa falsa riga dei precedenti

Intervenuto a Sky Sport, il giornalista Paolo Assogna esprime il proprio pensiero sul derby perso dal Milan contro l’Inter.

LE PAROLE – «È successo che l’Inter è più forte e il Milan non ha fatto tesoro dei quattro derby precedenti, li perde sempre allo stesso modo. Inzaghi lascia il controllo della partita e su quegli spazi ci costruisce il risultato. Ha avuto il 37% del possesso palla l’Inter, vuol dire che è una strategia pensata quella di lasciare il pallone agli avversari. Non devo dare consigli a Pioli, ma cerco di interpretare un po’ la mentalità dell’allenatore.

Lui dice che il Milan ha iniziato un certo tipo di percorso che ha portato uno scudetto e una semifinale di Champions, imponendo sempre il proprio gioco e facendo la partita, prendendosi anche dei rischi e non volendosi adattare a nessuno. Giusto? Sbagliato? Ognuno può trarre le proprie conclusioni. Inzaghi, che è bravissimo a studiare gli avversari, approfitta di questa ricerca del gioco del Milan. Istintivamente mi chiedo perché Pioli non si metta lì ad aspettarlo, evidentemente non vuole snaturare un certo tipo di percorso che ha dato risultati più che buoni».

