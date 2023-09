Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, ha spiegato come si sente dopo i cinque derby persi consecutivamente contro l’Inter

Il derby perso dal Milan contro l’Inter pesa parecchio sulla coscienza e sull’umore di Stefano Pioli. Ecco le sue parole in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro il Newcastle.

LE PAROLE – «Ho passato tanti molti felici al Milan ma anche alcuni difficili. Sento con grande peso questi insuccessi nel derby. Se potessi cambiarli farei di tutto, ma purtroppo sono andati così. So di allenare una squadra forte, un gruppo unito che avrò la capacità di reagire. Con i tifosi sono in debito perché l’anno scorso ci hanno sempre sostenuto anche quando avevamo giocato veramente male. Sono in debito perché sono l’allenatore che ha perso più derby».

LA CONFERENZA STAMPA DI PIOLI ALLA VIGILIA DI MILAN-NEWCASTLE.

