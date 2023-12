Nicolò Zaniolo ha segnato il suo primo gol con la maglia dell’Aston Villa: l’azzurro ha firmato l’1 a 0 contro lo Zrinjski

La rete dell’ex Roma e Galatasaray ha portato in vantaggio nella ripresa i Villains di Unay Emery nella sfida in Conference League. Primo gol per lui da quando in estate si è trasferito in Inghilterra.

