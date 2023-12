L’ex centrocampista Stefano Impallomeni ha espresso il suo parere sul pareggio agrodolce dei nerazzurri di martedì scorso.

Stefano Impallomeni a TMW Radio non se l’è sentita di incolpare Inzaghi per l’eccessivo turnover realizzato in Champions League; ecco i suoi commenti. “Ha trovato una Real Sociedad che tatticamente ha fatto la partita perfetta, le ha impedito di sviluppare il gioco e ci sta che arrivi secondo così. Ora speriamo nei sorteggi. Vogliono vincere lo Scudetto, questo è evidente, ma non è il focus spostato solo su questo. Hanno perso l’occasione di arrivare primi nel girone prima”.

“Non mi sento di criticarlo. Alla fine le partite le puoi vincere anche in coda. Non so se sarebbe cambiato qualcosa con i titolari, ma un allenatore deve saper convolgere tutta la rosa. Non dimentichiamoci poi che certe rotazioni servono anche per la Lazio, che non sarà una trasferta facile. Ma ci sta che sia così”.

“E’ vero, era meglio arrivare primi, ma ha comunque dato una dimostrazione di forza. Lautaro è un elemento difficile a cui rinunciare, Thuram-Sanchez non è una coppia e così diventa tutto più difficile. E’ un test questo che ti fa capire che la squadra è forte ma ci sono dei limiti di personalità davanti. E’ un campanello d’allarme”.

