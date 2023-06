L’Aston Villa annuncia l’arrivo di Monchi come nuovo direttore sportivo degli inglesi, in arrivo dal Siviglia

L’Aston Villa, dopo i rumor dei giorni scorsi, ha reso ufficiale l’arrivo del nuovo direttore sportivo: si tratta di Monchi, ex della Roma e soprattutto del Siviglia. Di seguito le sue parole ai canali ufficiali dei Villans.

«Sono entusiasta di far parte dell’Aston Villa, un grande progetto che punta all’eccellenza dagli Under 9 ai massimi livelli, e condivido completamente la visione di Mr. Sawiris e Mr. Edens. Sono anche felice e non vedo l’ora di lavorare di nuovo con Unai Emery, uno dei migliori allenatori del calcio. Dopo aver trascorso così tanti anni con il Sevilla FC e aver vinto diversi trofei europei con il mio club per tutta la vita, non vedo l’ora di sfruttare i recenti successi all’Aston Villa e garantire che questo club colossale continui a crescere e migliorare».

