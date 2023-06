L’esterno di proprietà del Cagliari non verrà comprato dai nerazzurri ma nulla vieta che nelle prossime settimane si riapra la trattativa.

Raoul Bellanova ha giocato pochissimo in questa stagione all’Inter: l’esterno è in prestito con diritto di riscatto dal Cagliari, club che nel frattempo è risalito in Serie A.

I nerazzurri possono riscattarlo per 7 milioni di euro ma, come riporta la Gazzetta dello Sport, non lo faranno; il laterale per ora tornerà in Sardegna ma i due club ne riparleranno da luglio in poi. In poche parole l’Inter potrebbe riprenderlo in prestito, se i rossoblù saranno d’accordo, oppure comprarlo per cifre diverse magari abbassando il cash da versare mediante contropartite tecniche.

L’articolo L’Inter ha deciso: no al riscatto di Bellanova… per ora proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG