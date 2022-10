Atalanta in campo oggi contro l’Empoli nel lunch match: i nerazzurri per continuare a coltivare sogni d’alta classifica

Torna oggi in campo l’Atalanta in cerca di una vittoria per rispondere a tutte le altre big, che ieri hanno portato a casa i tre punti.

Gasperini, sottolinea l’Eco di Bergamo, vuole continuare a coltivare sogni d’alta classifica e per questo si aspetta i tre punti nel match di oggi contro l’Empoli che, dal canto suo, ha un 4-0 subito venerdì scorso da riscattare.

L’articolo Atalanta, contro l’Empoli per tenere il passo delle altre big proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG